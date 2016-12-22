Обвинение запросило 3 года колонии участнику митинга 26 марта в Москве

Гособвинение потребовало приговорить к трем годам колонии общего режима Станислава Зимовца, обвиняемого в применении насилия к полицейскому во время протестной акции 26 марта в Москве. По версии правоохранительных органов, Зимовец бросил в полицейского «фрагмент кирпича», сообщает «Интерфакс».

Прокурор просил учесть «повышенную общественную опасность» данного преступления.

На заседании Тверского суда 29 мая Зимовец отказался признавать свою вину. Дело слушала судья Елена Ермакова. Зимовца обвиняют по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По версии обвинения, 26 марта днем Зимовец кинул в бойца ОМОНа Котенева «фрагмент кирпича» и причинил ему «физическую боль».

Станислав Зимовец — 32-летний ветеран боевых действий, служил в Чечне. Изначально он признал вину и пошел на сделку со следствием, но перед началом суда отказался от этого решения. Зимовец уточнил, что не видел «иных вариантов», думая, что брошенный им кирпич попал в сотрудника полиции. Позднее он узнал, что якобы нанесенную им травму омоновец получил на тренировке.

По словам Зимовца, признанию его вины поспособствовали «нечеловеческие условия» и обстановка в изоляторе временного содержания.

Антикоррупционные митинги прошли 26 марта в Москве и многих других российских городах. Поводом стало расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о «тайной недвижимости» председателя правительства Дмитрия Медведева. По итогам мероприятия в Москве возбудили ряд уголовных дел по трем статьям УК РФ: ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 213 (хулиганство) и ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

Фигурантами дела по ст. 318 УК РФ стали: Дмитрий Борисов, Андрей Косых, Станислав Зимовец, Дмитрий Крепкин и Алексей Политиков. В мае также обвиняемые по статье о применении насилия в отношении представителя власти Юрий Кулий и Александр Шпаков были осуждены. Признавшего вину Кулия суд приговорил к восьми месяцам колонии-поселения. Шпакова — к полутора годам колонии общего режима.