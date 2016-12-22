Греф заявил о поддержке создания новой банковской ассоциации

Сбербанк поддерживает идею создания в России новой банковской ассоциации. Об этом заявил глава кредитной организации Герман Греф, передает ТАСС.

По словам Грефа, Сбербанк не был «инициатором» выхода восьми крупнейших российских банков из Ассоциации российских банков (АРБ), который произошел 17 июля.

«Но мы сказали, что готовы поддержать другие банки, чтобы создать другую ассоциацию, где будет принцип сменяемости, где отражение интересов членов сообщества превалировали бы над интересами отдельных лидеров», — сказал Греф. По мнению главы Сбербьанка, АРБ перестала отвечать интересам банковского сообщества. Он подчеркнул, что нужна ассоциация, которая «в столь сложный период времени» могла бы «иметь вес в интересах всего банковского сообщества» и «отстаивать интересы банков во взаимоотношении с регулятором, властями и утверждении концепции внутрибанковского сотрудничества».

Российские банки Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, Альфа-банк, Россельхозбанк, Газпромбанк, «ФК Открытие» и Бинбанк днем 17 июля заявили о своем выход из состава АРБ. Одной из причин кредитные организации называли несогласие с политикой руководства ассоциации.

Заместитель председателя Банка России Василий Поздышев в эфире программы назвал дискуссию между банками и Ассоциацией российских банков «жаркой» . Он отметил, что ЦБ «с волнением наблюдает за развитием конфликта».