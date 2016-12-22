Гордеев стал контролирующим акционером крупнейшего застройщика жилья

Президент и основной акционер крупнейшего застройщика жилья группы компаний ПИК Сергей Гордеев завершил сделку по выкупу долей у структур Александра Мамута и Микаила Шишханова, тем самым получив контроль на 50,02% акций, сообщается на сайте компании.

Организатором сделок выступил «ВТБ Капитал», стоимость одной обыкновенной акции составила 280 руб.

В течение 35 дней Гордеев сделает предложение о выкупе акций у миноритарных акционеров. «Цена акции в рамках выкупа будет установлена исходя из средневзвешенной цены обыкновенных акций на Московской бирже за шесть месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения на рассмотрение в ЦБ РФ», — говорится в сообщении.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила консолидацию 100% акций компании, говорится в сообщении.

Гордеев договорился с Мамутом и Шишхановым о выкупе их долей в начале июля. Сообщалось, что реорганизация структуры акционеров не отразится на принципах управления группой компаний. ПИК собирается сохранить в совете компании независимых директоров.

После того как в декабре 2016 года ГК «ПИК» выкупила у Гордеева группу «Мортон» за 11,7 млрд руб., она стала крупнейшим застройщиком жилья в России. Гордеев приобрел «Мортон» в сентябре 2016 года у Александра Ручьева и других акционеров.

В 2017 году компания планирует сохранить свои позиции на рынке. ПИК прогнозирует общий объем продаж жилья в объеме 1,7–1,9 млн кв. м и выручку до 200 млрд руб.