Президент Польши подписал закон о сносе коммунистических памятников

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, говорится в сообщении на сайте главы государства. Поправки подразумевают демонтаж памятников и переименование объектов, связанных с коммунистическим прошлым.

Согласно польскому законодательству, документ вступит в силу спустя три месяца с даты подписания.

Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма в конце июня были приняты Сеймом Польши. Согласно этим поправкам, местные власти получат право выносить решение о демонтаже памятников периода коммунизма. В то же время, пишет издание wPolityce, под их действие не попадают памятники, не предназначенные «для публичного просмотра» и расположенные на кладбищах. Также из сферы действия закона были исключены объекты, имеющие образовательную или культурную значимость.

Документ расширяет поле действия закона о запрете коммунистической пропаганды, который был принят в Польше весной прошлого года. Как сообщало «Радио Польша», тогда в Сейме насчитали порядка 1300 названий улиц в польских городах, которые были связаны с коммунизмом. Среди прочих в их числе были улицы, названные в честь Феликса Дзержинского и Красной Армии. В то же время в изначальной версии закона не регулировался вопрос о демонтаже памятников и мемориальных табличек периода коммунизма.

Принятые поправки в закон о запрете коммунистической пропаганды ранее осудил МИД России. Ведомство назвало их «позорным глумлением» над памятью советских солдат, погибших за освобождение страны. Также российские дипломаты предупредили о возможном осложнении отношений двух стран после принятия закона.