В Кремле прокомментировали слова Трампа о приглашении Путина в Белый дом

Президент Владимир Путин решит, принимать ли приглашение президента США Дональда Трампа посетить Белый дом после того, как от него это приглашение поступит. ​Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Давайте дождемся приглашения. Решение принимается после поступления», — сказал он.

О своей готовности пригласить Владимира Путина на встречу в Белый дом Дональд Трамп заявил 13 июля. При этом американский лидер отметил, что сейчас для этого неподходящее время. Он добавил, что для него было бы не сложно ответить «нет» на вопрос о готовности пригласить российского президента, однако, по его мнению, диалог между двумя странами должен поддерживаться. «Для меня было бы легко это сделать [ответить отрицательно], но это было бы очень глупо. Если вы не поддерживаете диалог, вы дураки», — подчеркнул Трамп.

Первая встреча президентов России и США состоялась 7 июля на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге. Она продолжалась более двух часов. На следующий день Трамп назвал встречу «потрясающей». Позже Дмитрий Песков заявлял, что Путин также остался доволен встречей с Трампом.