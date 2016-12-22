Трамп заявил о нежелании снимать санкции с России

Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает возможность снятия санкций с России, передает Bloomberg. Американский лидер отметил, что не намерен отменять ограничительные меры в отношении Москвы, не получая ничего взамен.

По словам Трампа, он «не стал бы снимать санкции с России, и никогда не думал о том, чтобы их снять». Американский президент еще раз подтвердил, что во время разговора с Путиным в Гамбурге тема снятия санкций в отношении России не поднималась. «Мы, насколько помню, говорили о санкциях, которые конгресс хочет принять, но очень вкратце», — сказал он.

​«Я бы никогда не снял санкции до тех пор, пока наши и общие интересы в Сирии и на Украине не были бы удовлетворены… Зачем мне снимать санкции, не получая ничего взамен?», — пояснил Трамп.

Ранее, 11 июля директор по законодательным вопросам Белого дома Марк Шорт заявил, что Белый дом поддерживает введение новых санкций против России, предложенных демократами. В то же время он отметил, что администрация президента недовольна тем, что законопроект об этих санкциях ограничивает полномочия президента США.

Проект закона о новых санкциях, направленных против России и Ирана, был внесен на рассмотрение палаты представителей конгресса США 13 июля. Предлагаемые ограничительные меры могут затронуть нефтегазовую отрасль, компании в сфере железнодорожного и судоходного транспорта.