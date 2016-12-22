Трамп заявил о готовности «в нужное время» пригласить Путина в Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов пригласить Владимира Путина на встречу в Белый дом, однако не считает, что сейчас подходящее для этого время. Об этом сообщает The Hill.

Журналисты задали американскому лидеру вопрос о том, готов ли он пригласить президента России в резиденцию в Вашингтоне. «Я не думаю, что сейчас подходящее время, но ответ — да, я пригласил бы», — ответил Трамп.

При этом он добавил, что для него было бы не сложно ответить на этот вопрос «нет», однако он считает, что диалог между Россией и США должен поддерживаться. «Для меня это было бы легко это сделать (ответить отрицательно. — РБК) , но это было бы очень глупо. Если вы не поддерживаете диалог, вы дураки», — отметил он.

Первая личная встреча лидеров России и США прошла 7 июля в Гамбурге, во время саммита G20. Встречу с президентом России, которая продолжалась более двух часов, Дональд Трамп назвал «потрясающей».