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Путин обсудил перемирие в Сирии с королем Иордании
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Путин обсудил перемирие в Сирии с королем Иордании
Война в Сирии, 23:03
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Путин обсудил перемирие в Сирии с королем Иордании

Владимир Путин провел телефонные переговоры с королем Иордании Абдаллой II, одной из тем которых стал меморандум о перемирии в Сирии. Об этом говорится в сообщении Кремля. 

Как отметили в Кремле, телефонный разговор двух лидеров состоялся по инициативе иорданской стороны. Путин и Абдалла II обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте борьбы с терроризмом. Также главы государств в своем разговоре затронули соглашение о перемирии в Сирии. «Отмечено значение подписанного Россией, Иорданией и США 7 июля 2017 года в Аммане Меморандума о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии для дальнейшей работы в целях установления режима прекращения боевых действий и в других районах Сирийской Арабской Республики», — говорится в сообщении.

Россия и США договорились о перемирии в юго-западной Сирии
Политика

Соглашение о перемирии на юго-западе Сирии было достигнуто в ходе переговоров России и США в пятницу, 7 июля. В силу режим прекращения огня вступил в воскресенье, 9 июля.Мониторинг соблюдения условий перемирия должен вести центр, созданный в столице Иордании Аммане. 

Теги: Владимир Путин , Сирия , Иордания
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