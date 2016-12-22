Путин обсудил перемирие в Сирии с королем Иордании

Владимир Путин провел телефонные переговоры с королем Иордании Абдаллой II, одной из тем которых стал меморандум о перемирии в Сирии. Об этом говорится в сообщении Кремля.

Как отметили в Кремле, телефонный разговор двух лидеров состоялся по инициативе иорданской стороны. Путин и Абдалла II обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте борьбы с терроризмом. Также главы государств в своем разговоре затронули соглашение о перемирии в Сирии. «Отмечено значение подписанного Россией, Иорданией и США 7 июля 2017 года в Аммане Меморандума о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии для дальнейшей работы в целях установления режима прекращения боевых действий и в других районах Сирийской Арабской Республики», — говорится в сообщении.

Соглашение о перемирии на юго-западе Сирии было достигнуто в ходе переговоров России и США в пятницу, 7 июля. В силу режим прекращения огня вступил в воскресенье, 9 июля.Мониторинг соблюдения условий перемирия должен вести центр, созданный в столице Иордании Аммане.