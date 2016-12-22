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В «Лаборатории Касперского» рассказали о вирусе на портале госуслуг
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В «Лаборатории Касперского» рассказали о вирусе на портале госуслуг
Технологии и медиа, 20:37
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В «Лаборатории Касперского» рассказали о вирусе на портале госуслуг

Руководитель российского исследовательского центра «Лаборатория Касперского» Юрий Наместников рассказал РБК о вирусе на российском портале госуслуг.

«На сайте gosuslugi.ru сейчас есть код, который осуществляет переход по внешней ссылке. В данный момент этот код, по сути, накручивает клики на сайты, так как сам пользователь новую страницу не видит, а его браузер туда заходит», — заявил Наместников. По его словам, это adware (рекламное программное обеспечение) распространяется в интернете с 2015 года. Он уточнил, что этот код присутствует на нескольких десятках сайтах в русскоговорящем сегменте интернета.

Наместников добавил, что антивирусы «Лаборатории Касперского» фиксируют код с доменов, на который происходит переход как AdWare.Script.Generic (признаки заражения компьютера ранее неизвестной рекламной или потенциально ненужной программой) и Trojan.Script.Iframer (признак заражения «троянской» программой).

Руководитель отдела реагирования на инциденты информационной безопасности Group-IB Александр Калинин подтвердил РБК заражение портала госуслуг. По его словам, сейчас в интернете подобным вирусом заражены не менее 200 сайтов: форумов, сайтов свадебных салонов, онлайн-магазинов и муниципальных учреждений. Он отметил, что заражение сайтов «довольно бессистемное».

«На данный момент оно не несет опасности для пользователей, так как с доменов, зарегистрированных злоумышленниками, не идет распространение вредоносного ПО. Это не новая схема. Наша система Threat Intelligence зафиксировала аналогичные сайты, зарегистрированные тем же лицом, с 2014 года», — подчеркнул Калинин. По его словам, Group-IB зафиксировала более 500 сайтов, зарегистрированных тем же владельцем.

Калинин предположил, что заражение может быть связано с показом рекламы, «вживлением» ее на страницы ресурсов. Он добавил, что для того, чтобы понять, как был заражен компьютер, необходимо иметь доступ к компьютеру администратора сайта. «Один из вариантов, как могло осуществляться заражение, — проникновение через компьютер его администратора», — подытожил Калинин.

Представитель Минкомсвязи заявил РБК, что угроза от вируса на портале госуслуг незначительна. «Потенциальная угроза незначительна, в настоящий момент ликвидируется и в ближайшее время будет закрыта. Никаких отрицательных последствий для пользователей не предвидится», — сказал собеседник РБК.

Ранее сегодня разработчик антивирусных систем Dr.Web обнаружил на странице портала госуслуг «внедренный неизвестными потенциально вредоносный код». По информации разработчика, вирус скрытно связывает браузеры посетителей сайтов с одним из не менее 15 доменных адресов, зарегистрированных на неизвестное частное лицо. В компании отметили, что около пяти адресов зарегистрированы на компании, находящиеся в Нидерландах. Вирус позволяет загрузить или запросить любые сторонние данные у браузера пользователя.

Теги: вирус , «Лаборатория Касперского» , единый портал госуслуг , Group-IB
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