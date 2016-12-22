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В Минкомсвязи заявили о незначительной угрозе вируса для портала госуслуг
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В Минкомсвязи заявили о незначительной угрозе вируса для портала госуслуг
Технологии и медиа, 19:44
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В Минкомсвязи заявили о незначительной угрозе вируса для портала госуслуг

В Минкомсвязи считают, что угроза от вируса на российском портале госуслуг незначительна, заявил РБК представитель ведомства.

«Потенциальная угроза незначительна, в настоящий момент ликвидируется и в ближайшее время будет закрыта. Никаких отрицательных последствий для пользователей не предвидится», — сказал собеседник РБК.

Ранее сегодня разработчик антивирусных систем Dr.Web сообщил о том, что на странице портала госуслуг обнаружен «внедренный неизвестными потенциально вредоносный код». По данным разработчика, вирус незаметно связывает браузер любого посетителя сайта с одним из не менее 15 доменных адресов, зарегистрированных на неизвестное частное лицо. Около пяти из адресов принадлежит нидерландским компаниям.

«В ответ с этих доменов может поступить любой независимый документ, начиная от фальшивой формы ввода данных кредитной карточки и заканчивая перебором набора уязвимостей с целью получить доступ к компьютеру посетителя сайта», — говорилось в сообщении Dr.Web.

Разработчик сообщил о заражении портала госуслуг его администраторам, однако никакой реакции от них не последовало, уточнял Dr.Web.

Теги: Минкомсвязи , хакеры , вирус , кибербезопасность
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Dr.Web нашел неизвестный вирус на российском портале госуслуг Технологии и медиа
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