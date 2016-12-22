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Белый дом обвинил демократов и власти Украины в сговоре
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Белый дом обвинил демократов и власти Украины в сговоре
Политика, 09:19
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Белый дом обвинил демократов и власти Украины в сговоре

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о «предвыборном сговоре» в 2016 году между властями Украины и Национальным комитетом Демократической партии (НКДП). Об этом Сандерс заявила в ходе пресс-конференции, стенограмма которой опубликована на сайте Белого дома.

«Если и было какое-то ставшее достоянием гласности свидетельство сговора в 2016 году, действительно имевшего место, так это между НКДП и украинским правительством», — заявила Сандерс. По ее словам, действия Киева, направленные на координацию усилий с НКДП, были «в действительности успешными», в отличие от «чего-либо, показываемого электронной перепиской Дона-младшего [сына президента Дональда Трампа]».

В своей речи пресс-секретарь сослалась на сообщение корреспондента газеты The New York Times в Twitter, в котором говорилось о прямом сотрудничестве Киева и демократов, а не «просто каких-то сторонников». Информация, собранная Украиной и демократами США, «напрямую била по членам избирательной кампании Трампа в попытке ее подорвать», — отметила Сандерс.

​​Как сообщает телеканал NBC, Демократическая партия опровергает связи с украинским правительством. «Эти обвинения являются ложными. Точка», — сказала официальный представитель Национального комитета Демократической партии Эдриен Уотсон. Также, по данным телеканала, директор по исследованиям Демпартии Лорен Диллон отрицал «какие-либо контакты с иностранными правительствами, в том числе с Украиной».

Однако источники телеканала в кругах Демпартии сообщают, что в ходе встречи с Демократической партией подрядчик, организующий «украинско-американские политические мероприятия», заявил, что украинские чиновники готовы «добыть компромат на предвыборную кампанию Трампа, в том числе на советника президента Пола Манафорта».

Трамп прокомментировал встречу своего сына с российским адвокатом
Политика

Телеканал подчеркивает, что Белый дом посредством обвинений намерен «отвлечь внимание» от ставших на днях достоянием гласности сведениях о том, что сын президента США Дональда Трампа-младшего встречался в июне прошлого года с российским юристом Натальей Весельницкой в Нью-Йорке.

​О встрече сына Трампа с Весельницкой в ходе президентской кампании сообщила The New York Times 9 июля. Как отмечал Дональд Трамп-младший, их встреча была посвящена обсуждению запрета усыновления детей из России гражданами США. Дональд Трамп-младший позднее подтвердил, что встретился с адвокатом и пояснил, что ему обещали предоставить компромат о финансовых махинациях Хиллари Клинтон.

Теги: Украина , США , Белый дом , президентские выборы в США
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