В МГЮА ответили на письмо СПЧ о мемориальной доске Сталину

Московская государственная юридическая академия (МГЮА) им. О.Кутафина рассмотрит рекомендацию Совета при президенте по правам человека (СПЧ) демонтировать мемориальную доску в честь Иосифа Сталина. Об этом написал ректор университета Виктор Блажеев главе СПЧ Михаилу Федотову, сообщается на сайте СПЧ.

В письме говорится, что руководство вуза приняло к рассмотрению рекомендацию СПЧ.

Памятная доска Сталину в честь его выступления в здании была установлена в главном зале университета. Руководство МГЮА объяснило появление памятного знака тем, что оно исполняло постановление Совета министров РСФСР 1960 года «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР», где эта доска была занесена в список памятников. В вузе отметили, что это постановление на данный момент является действующим.

В начале июля Федотов направил руководству университета письмо, в котором призвал ректора МГЮА убрать доску. Он пояснил, что СПЧ был в «недоумении», когда узнал об установке мемориального знака Сталину в здании университета. Он выразил надежду, что руководство вуза «оперативно» исправит свою «ошибку», которую общественность восприняла как «ресталинизацию».



Из-за установки памятной доски Сталину из вуза ушел адвокат Генри Резник. Также сотрудники кафедры конституционного и административного права ВШЭ заявили, что не будут участвовать в любых мероприятиях Московской юридической академии, пока висит этот памятный знак.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что у него нет официальной позиции по вопросу о памятной доске Сталина в МГЮА. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что нужно «адекватно» воспринимать историю России. Он напомнил слова Путина, когда он говорил, что «это часть истории, через которую прошла» Россия.