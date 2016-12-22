Приговор по делу об убийстве Немцова огласят 13 июля

Московский окружной военный суд 13 июля огласит приговор пятерым подсудимым по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова, сообщает корреспондент РБК.

Прокурор Мария Семененко попросила суд приговорить киллера Заура Дадаева к пожизненному заключению, Анзора Губашева — к 23 годам колонии строгого режима, его брата Шадида Губашева — к 21 году. Она запросила 19 и 17 лет колонии строгого режима для Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева соответственно.

Прокурор считает, что каждого обвиняемого также нужно оштрафовать на 200 тыс. руб.

Адвокаты обвиняемых попросили оправдать фигурантов дела. Потерпевшие отказались от участия в прениях.

Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года в центре столицы на Большом Москворецком мосту. По версии следствия, убийство было заказным, а за его исполнение пятеро предполагаемых исполнителей получили не менее 15 млн руб. Подозреваемых задержали в начале марта 2015 года, их возможный соучастник Беслан Шаванов погиб при задержании, подорвавшись на гранате. Им предъявили обвинения в убийстве, совершенном в составе организованной группы, и в незаконном обороте оружия. ​Трое фигурантов дела, в том числе Дадаев, сознались в убийстве, но после отказались от показаний, заявив о пытках. Организатора преступления Руслана Мухудинова объявили в розыск.

Коллегия присяжных признала пятерых подсудимых виновными. Обсуждение вердикта продолжалось три дня. Десять членов коллегии проголосовали за виновность Дадаева, за остальных — не менее восьми присяжных. Ни одного из пятерых не признали невиновным более пяти членов коллегии.