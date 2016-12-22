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Жителям сносимых пятиэтажек предоставят бесплатного юриста
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Жителям сносимых пятиэтажек предоставят бесплатного юриста
Реновация Москвы, 15:14
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Жителям сносимых пятиэтажек предоставят бесплатного юриста

Московская городская дума приняла в первом и окончательном чтении законопроект, по которому жильцы домов, включенных в программу реновации, могут получить бесплатную юридическую помощь. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости».

По его данным, 25 депутатов Мосгордумы проголосовали за принятие данной законодательной инициативы, трое — воздержались от голосования.

Как сообщается на сайте Московской городской думы, законопроект о внесении изменений в закон «Об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации в городе Москве» был вынесен на рассмотрение 5 июля. Автором законодательной инициативы стал Александр Семенников из фракции «Единая Россия».

В законопроекте предлагается дополнить закон пунктом, по которому те, кто является собственниками жилья, которое планируется снести, могут обращаться за бесплатной помощью к юристам по вопросам реализации программы реновации и по защите их жилищных и имущественных прав.

В пояснительной записке сказано, что принятие данной законодательной инициативы «позволит создать дополнительный механизм защиты прав жителей города Москвы при осуществлении реновации жилищного фонда, гарантировать их неукоснительное и безусловное соблюдение».

Президент России Владимир Путин 1 июля подписал закон о реновации жилья в Москве. Данный закон определяет права жителей домов под снос и столичных властей. Также в документе прописаны характеристики зданий, которые войдут в программу реновации. Речь идет о многоквартирных домах, которые должны быть не выше девяти этажей и построены по типовым проектам 1957–1968 годов «с использованием типовых изделий стен и (или) перекрытий».

Теги: Москва , Мосгордума , реновация , снос пятиэтажек , программа реновации
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