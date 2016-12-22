Кремль сравнил с сериалом публикации о встрече сына Трампа и адвоката

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с публикацией писем электронной почты Трампа-младшего не имеет к России «ни малейшего отношения», передает корреспондент РБК.​

«Мы уже говорили, что абсолютно не в курсе этой истории. Мы никогда не были в контакте с этим адвокатом и поэтому абсолютно не в курсе, нам нечего сказать, она не имеет к нам ни малейшего отношения», — сказал пресс-секретарь.

На вопрос о том, подпитают ли подобные сообщения антироссийскую кампанию в США, Песков ответил, что «подпитывать особо нечего». «Все это очередной виток, который объяснимо сразу появился после проведения двусторонней встречи. Напоминает затянувшийся сериал, способный конкурировать с самыми успешными сериалами, которые идут в США», — пояснил Песков, не уточняя, что за сериал напоминает происходящее.

Также пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия «не ждет уступок» от США, а сообщения о встрече Трампа-младшего с адвокатом, в свою очередь, не повлияют на отношения двух стран.

О встрече сына Трампа с российским адвокатом Натальей Весельницкой в предвыборный год 9 июля писала The New York Times. Издание отмечало, что у Весельницкой есть «связи с Кремлем». По словам Трампа-младшего, встреча была посвящена обсуждению запрета усыновления российских детей гражданами США. Позднее телеканал CNN сообщил о расследовании спецпрокурора США в отношении Трампа-младшего в связи с его встречей с Весельницкой.