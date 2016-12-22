Стоимость строительства ЦКАД выросла на 4%

Стоимость строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги в Москве увеличилась на 4%, с 299,84 млрд до 313,27 млрд руб., следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Распоряжением закреплено и продление сроков реализации инвестпроекта — до 2019 года. Ввести в эксплуатацию дорогу планируется в 2018 году.

ЦКАД — новое кольцо вокруг Москвы, протяженность которого составит 339–344 км, в том числе более 283 км новых дорог и еще 55,5 км — реконструированных. Половина этой суммы (150 млрд руб.) выделена из Фонда национального благосостояния (ФНБ), еще около 80 млрд руб. — субсидии, остальное — частные инвестиции. На полях Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение на последний четвертый участок ЦКАД между госкомпанией «Автодор» и консорциумом «Юго-Восточная магистраль».



