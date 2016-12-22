Полицейские раскрыли банду работавших через салоны связи обнальщиков

Полиция задержала шестерых членов банды, обналичивавших деньги через сеть салонов сотовой связи. Доход обнальщиков, работавших с 2013 года, составил более 1 млрд руб. Название сети салонов связи МВД не уточняет

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Сотрудники МВД выявили схему незаконного обналичивания денег с доходом более 1 млрд руб., которую осуществляли с помощью сети салонов связи и терминалов по приему платежей, расположенных в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, говорится в сообщении ведомства.

Организованная группа из восьми человек с 2013 года осуществляла без регистрации незаконные банковские операции. Ее участники не зачисляли полученные от граждан деньги на специальные счета, а «накапливали и предоставляли в качестве наличности заинтересованным лицам». За свои услуги злоумышленники брали комиссию 3,5%.

По данным МВД, доход членов преступной группы от обналичивания денег через сеть салонов связи, название которой не уточняется, и терминалы оплаты составил около 1 млрд руб.

В рамках расследования на территории Москвы и области провели 36 обысков, в результате которых изъяли более 65 млн руб., компьютеры, мобильные телефоны, черновые записи и документы, а также более 600 печатей.

«Комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на декриминализацию кредитно-финансовой сферы, продолжается», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Полиция задержала шестерых организаторов и активных участников группы. Суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее, 3 июля, за обналичивание 1 млрд руб. объявили в розыск руководителя Чеченского отделения Сбербанка России Саид-Магомеда Джабраилова. По данным МВД республики, по его инициативе было создано 12 юридических лиц для незаконного обналичивания денег через Чеченское отделение Сбербанка. В ведомстве отметили, что эти фирмы были зарегистрированы на подставных лиц, не имеющих отношения к их деятельности. В МВД сообщили, что через расчетные счета этих юридических лиц было обналичено более 1 млрд руб.

