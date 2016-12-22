Минэнерго прокомментировало ситуацию со строительством ТЭС в Крыму

Министр энергетики Александр Новак заявил, что ведомство завершит строительство двух тепловых электростанций в Крыму в первом квартале 2018 года. Об этом Новак сообщил журналистам, передает ТАСС.

Ранее Reuters сообщало, что, несмотря на действующие санкции, четыре газовые турбины немецкого концерна Siemens были отправлены на строящиеся крымские электростанции. В связи с этим концерн заявил о готовности возбудить уголовные дела против поставщиков.

«Проект будет в любом случае реализован, так как нам необходимо строительство генерации. Компании реализуют с теми техническими решениями, которые были приняты», — сказал Новак.

Siemens заявил о планах судиться из-за попавших в Крым турбин 10 июля. По данным Reuters, концерн поставил турбины в Россию для строительства генерации в Краснодарском крае, однако позднее «как минимум две» турбины были перемещены в Крым помимо воли компании-производителя.

По данным источников РБК, участвующих в реализации проекта, турбины были произведены на заводе немецкой компании СП и «Силовых машин» в Санкт-Петербурге, но их частично переделали на заводах «Ростеха». «Продукция уже не может носить имя производителя, это другой продукт», — уверял собеседник РБК. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на замечания Siemens также заявил, что турбины были произведены в России «из российских компонентов»​.