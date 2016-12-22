Эрмитаж разорвал контракт с «недобросовестным подрядчиком»

Государственный Эрмитаж разорвал контракт с фирмой ООО «Мехстройтранс» на строительство третьей очереди нового фондохранилища в Приморском районе. Об этом сообщило издание «Фонтанка» со ссылкой на исполняющего обязанности заместителя директора Эрмитажа по капитальному строительству Николая Калача.

Информацию о разрыве контракта в пресс-службе Эрмитажа также подтвердили агентству «Интерфакс».

«Мехстройтранс» отстает от графика строительства здания более чем на восемь месяцев, из-за чего дальнейшие выплаты по контракту с этой фирмой были бы «разбазариванием» бюджетных денег, заявил Калач «Фонтанке», отметив, что финансовые претензии к предприятию составляют более 850 млн руб.

Эрмитаж и московская строительная компания «Мехстройтранс» заключили государственный контракт на строительство фондохранилища на сумму более 3,5 млрд руб. в декабре 2015 года.

Позже стало известно, что компания «Мехстройтранс» причастна к «делу реставраторов». В конце января 2017 года ФСБ провели выемку документов в Эрмитаже о строительстве нового фондохранилища на Школьной улице, на которые было выделено 3,7 млрд руб. Фирме выделили аванс в 1 млрд руб., однако работы проводились с большим отставанием от графика. Кроме этого, компания не оплатила проделанную работу субподрядчиков.

В августе 2016 года «Мехстройтранс» внесли в реестр недобросовестных поставщиков Единой системы госзакупок.

«Фонтанка» писала 31 января, что руководители и владельцы «Мехстройтранса» также причастны к «делу Минкульта», в рамках которого арестовали и поместили под следствие бывшего замминистра культуры Григория Пирумова. По версии следователей, Пирумов при заключении контрактов на реставрацию объектов культурного наследия нанес ущерб государству на сумму более 100 млн руб. Он признал свою вину.

Основные документы на строительство фондохранилища Эрмитажа подписывал замдиректора музея Михаил Новиков, против которого возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере». В марте столичный Лефортовский суд поместил его под домашний арест до 23 мая. 7 апреля суд признал Эрмитаж потерпевшим по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По словам адвоката Натальи Шатихиной, Новиков и подведомственные ему службы действовали «автономно и практически не затрагивали текущую деятельность музея, касаясь взаимоотношений с подрядчиками, а также различными органами госвласти».​

Эрмитаж 2 июня потребовал от «Мехстройтранса» выплатить неустойки на сумму 134 млн руб., заявив о шестимесячной задержке строительных работ. Столичная компания оспаривает это требование.