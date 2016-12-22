Орешкин допустил дефляцию в России в августе

Министерство экономического развития ожидает дефляцию в августе в России, но не меняет прогноз инфляции на 2017 год на уровне 3,8%. Об этом заявил журналистам глава ведомства Максим Орешкин.

По его словам, министерство ждет, что «резкий рост цен на овощи начнет обратно откатываться, тренд начался».

Говоря об июньских показателях инфляции, Орешкин отметил, что «сюрпризов, кроме цен на овощи, в инфляции нет». Базовая инфляция, по его словам, замедляется, а «очищенные от сезонности показатели» находятся ниже 4% уже пять месяцев. «То, что происходило с овощными ценами, на прогноз конца года не влияет. 3,8%, как говорили, что будет в конце года, так и будет», — подытожил он.

Росстат 6 июля обнародовал данные по инфляции. По информации ведомства, годовая инфляция в июне 2017 года ускорилась до 4,4% (с 4,1% в мае). Согласно данным за первое полугодие, потребительские цены в России выросли на 2,3%.

Минэкономразвития спрогнозировало, что инфляция в России по итогам 2017 года будет в районе 3,8%.

Центробанк назвал показатели Росстата «шоком» и «неприятным сюрпризом», отметив, что в июле инфляция может не ускориться из-за начала сбора урожая овощей.​ Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев считает, что годовая инфляция ускорилась из-за роста потребительских цен в июне.

Цены на сезонные овощи из-за «аномально холодного лета» поднялись в 1,5 раза в июне по сравнению с тем же периодом 2016 года, следовало из доклада Минсельхоза, попавшем в распоряжение «Известий». В докладе уточняется, что на цены могло повлиять «удорожание импортной продукции нового урожая, который ввозится в Россию из стран ближнего и дальнего зарубежья». В министерстве считают, что цены на овощи и картофель после поступления на прилавки отечественного урожая снизятся.