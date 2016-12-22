В Минэкономики ФРГ заявили о непричастности Siemens к поставкам в Крым

Представитель Министерства экономики ФРГ заявил, что компания Siemens соблюдает действующие санкции ЕС и не поставляла в Крым турбины. Об этом представитель ведомства сообщил Reuters. «Компания несет ответственность за соблюдение законов и действующих санкций», — заявил собеседник агентства.

О том, что Россия поставила в Крым две газовые турбины SGT5-2000E производства немецкой компании Siemens для постройки двух электростанций общей мощностью 940 МВт, стало известно 5 июля. Три человека, принимающих участие в строительстве электростанций, и знакомый одного из участников подтвердили РБК эту информацию. Еще две турбины планируют привезти в течение месяца.

Представитель Siemens в Мюнхене Вольфрам Трост в интервью Reuters сообщил, что компания не поставляла турбины в Крым и не нарушала санкционный режим. По данным источника РБК, турбины были произведены на заводе СП немецкой компании и «Силовых машин» в Санкт-Петербурге, также их частично переделали на заводах «Ростеха».

Однако, по словам человека, близкого к «Технопромэкспорту» (дочка «Ростеха»), серьезной «модернизации» никто не проводил и об этом не упоминалось, чтобы не подставлять Siemens. В сообщении «Ростеха», поступившем позднее в РБК, указывалось, что «Технопромэкспорт» приобрела четыре газовые турбины на вторичном рынке и провела их модернизацию на заводах в России.

Компания Siemens 7 июля создала рабочую группу и начала расследование сообщений о поставках турбин в Крым. Как заявили Reuters в компании, любые «перенаправления» купленных турбин в Крым являются «чистым нарушением контрактных обязательств».

По информации источников Reuters, российская компания ЗАО «Интеравтоматика», владельцем 45,7% акций которой является Siemens, участвовала в монтаже и вводе в эксплуатацию газовых турбин в Крыму. В Siemens ответили, что расследуют участие «Интеравтоматики» в запуске турбин на полуострове. «Если это будет доказано, мы примем все необходимые и доступные меры, чтобы как можно скорее прекратить такую деятельность», — указывается в сообщении Siemens, полученном Reuters по электронной почте.

Введенные ЕС санкции предполагают запрет на поставку на территорию Крыма энергетических технологий.