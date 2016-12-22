В Катаре заявили о готовности пережить потрясения с $340 млрд резервов

Глава Центрального банка Катара Абдалла бен Сауд Аль Тани заявил, что экономика страны сможет выстоять перед любыми финансовыми потрясениями, вызванными кризисом в отношении с другими странами Персидского залива. У Центробанка есть $40 млрд в золоте и валютных резервах, а у катарского инвестиционного фонда Qatar Investment Authority — $300 млрд резервов, заявил глава ЦБ в интервью телеканалу CNBC. Также он отметил долгосрочные контракты в нефтегазовом секторе, которые продолжают исполняться.

«Это надежность нашей системы, у нас достаточно валюты, чтобы выдержать любые потрясения», — заявил он. По этой причине власти страны, по словам Аль Тани, «не видят поводов для беспокойства в настоящий момент».

Аль Тани также заявил, что страна не поддерживает террористов. «У нас действуют законы, принятые для противодействия всем этим видам террористов. Мы работаем с Международным валютным фондом и другими институтами, чтобы принять необходимые законы, совершить аудиты и обзоры», — отметил он.

С 5 июня десять стран Ближнего Востока заявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой, обвинив ее в поддержке террористических и радикальных группировок в регионе. В конце июня четыре страны, ОАЭ, Египет, Саудовская Аравия и Бахрейн, направили Катару свои требования, которые включали отказ от сотрудничества с террористическими организациями «Аль-Каида» и «Исламское государство» (запрещены в России), ассоциации «Братья-мусульмане» (запрещена в России), а также с шиитским движением «Хезболла». Министр иностранных дел Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани в конце месяца заявил, что страна готова сесть за стол переговоров, чтобы нормализовать ситуацию, но в итоге Доха отказалась выполнять выдвинутые требования.