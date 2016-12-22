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Германия начала вывод военных с авиабазы Инджирлик в Турции
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Германия начала вывод военных с авиабазы Инджирлик в Турции
Политика, 17:58
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Германия начала вывод военных с авиабазы Инджирлик в Турции

Бундесвер начал вывод военных с авиабазы Инджирлик в Турции, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Министерства обороны Германии. Как отмечает издание Spiegel, уход немецких военных из Турции происходит на фоне политического конфликта двух стран.

По данным Spiegel, на территории авиабазы присутствовал контингент приблизительно из 260 немецких военнослужащих, которые были задействованы в операции против «Исламского государства» (запрещенная в России организация). Инджирлик также служил базой для немецких самолетов Tornado, наносивших авиаудары по исламистам.

После вывода самолетов из Турции ВВС Германии продолжат участие в операции против ИГ, действуя с авиабазы в Иордании. Завершить перенос планируется к октябрю, покинуть территорию Турции немецкие военные планируют до конца июля. Поддержку в транспортировке оборудования им окажет армия США.

​Весной, перед проведением конституционного референдума в Турции, Германия отказалась разрешить турецким политикам въезд в страну для выступления перед диаспорой. В результате были отменены выступления главы Минюста Турции Бекира Боздага и главы Минэкономики Нихата Зейбекчи.

Перед саммитом G20 в Гамбурге Анкара направила в Берлин запрос на выступление перед выходцами из Турции президента Реджепа Эрдогана. Однако глава МИД Германии Зигмар Габриэль отказался разрешить подобное мероприятие, назвав его «неуместным». Эрдоган прокомментировал решение Берлина, назвав его «самоубийством» и «некрасивым» шагом».

Теги: Германия , Турция , Инджирлик
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