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Бывшего офицера ЦРУ обвинили в шпионаже в пользу Китая
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Бывшего офицера ЦРУ обвинили в шпионаже в пользу Китая
Политика, 02:49
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Бывшего офицера ЦРУ обвинили в шпионаже в пользу Китая

Бывшего офицера ЦРУ, 60-летнего Кевина Мэллори, обвинили в шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщает газета The Washington Post. 

По данным прокуроров федерального суда штата Александрия, Мэллори передавал секретные документы, раскрывающие детали разведданных ЦРУ, агентам китайской разведки.

В смартфоне бывшего агента ЦРУ, который, по его словам, был передан ему кем-то из сотрудников разведки КНР, были обнаружены восемь секретных документов. Шесть из них являются документами ЦРУ, еще один из них – секретный документ разведывательного управления Министерства обороны США, заявил газете агент ФБР Стивен Грин. Последний документ пока что идентифицируется специалистами. По данным прокуроров суда, по меньшей мере два документа были переданы разведке КНР в начале текущего года.

В конце июня суд распорядился отпустить Мэллори под залог в $10 тыс., однако затем окружной судья отменил это решение из-за появления новых подробностей в деле Мэллори и найденных в его распоряжении документов. Бывшему офицеру ЦРУ грозит пожизненное заключение.

Согласно материалам дела, Мэллори являлся офицером ЦРУ с 1990 по 1996 год, а с 2010 по 2012 год занимал должность контрагента ЦРУ.
Теги: США , Китай , шпионаж , ЦРУ
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