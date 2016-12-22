Актер Яценко взял приз за лучшую роль на кинофестивале в Карловых Варах

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Горбачев сравнил переговоры Путина и Трампа со своей встречей с Рейганом

Латвия обнаружила российские военные корабли возле своих границ

Белый дом заявил о воодушевлении от договоренностей с Россией по Сирии

В Египте при подрыве бронемашины погибли двое полицейских

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Два человека утонули в Анапе во время катания на катамаране

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Число погибших при взрыве газа в Киеве увеличилось до двух

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Путин назвал русофобию единственным успешным товаром властей Украины