Актер Яценко взял приз за лучшую роль на кинофестивале в Карловых Варах

Российский актер Александр Яценко получил приз 52-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах в Чехии за лучшую мужскую роль в фильме «Аритмия» режиссера Бориса Хлебникова. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter кинофестиваля.
«Русский актер Александр Яценко в роли врача в фильме «Аритмия» признан лучшим актером» — говорится в сообщении.
Яценко сыграл роль врача скорой помощи, который переживает кризис семейных отношений. В июне картина «Аритмия» получила главный приз открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», а Александр Яценко был признан лучшим актером.
В конкурсной программе «К Востоку от Запада» главный приз взял российский режиссер Александр Хант со своей картиной «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». В нем рассказывается о бывшем детдомовце Витьке Чеснокове, который везет своего отца, бывшего в заключении, в дом инвалидов. В главных ролях: Евгений Ткачук и Алексей Серебряков.
Главный приз Международного кинофестиваля в Карловых Варах получил фильм чешского режиссера Вацлава Кадрнки «Маленький крестоносец», повествующий о сбежавшем из дома мальчике Яне.
Специальный приз жюри получил фильм «Мужчины не плачут» боснийского режиссера Алана Држевича. Звание лучшего режиссера получил Петер Бебяк с криминальной драмой «Черта». Актрисы Ювита Будник и Элиэн Эмихар получили награды за лучшие женские роли в фильме «Птицы поют в Кигали».
Фестиваль проходит в курортном городе Карловы Вары с 30 июня по 8 июля.