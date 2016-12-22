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Путин отказался от поездки на неготовом лимузине «Кортеж»
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Путин отказался от поездки на неготовом лимузине «Кортеж»
Общество, 19:23
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Путин отказался от поездки на неготовом лимузине «Кортеж»

На пресс-конференции по итогам саммита G20 Владимиру Путину задали вопрос о том, не возникло ли у него желание прокатиться в лимузине «Кортеж» в 2018 году на инаугурации, к которой эта машина готовится. Президент отказался от подобной поездки, напомнив, что машина еще не готова, передает корреспондент РБК.

В шутку глава государства предложил автору вопроса самому протестировать лимузин. «Вы сами езжайте на машине, которая не готова», — пошутил Путин, предложив после этого испытать автомобиль вместе с журналистом.

При этом президент отметил, что ему неизвестно об использовании лимузина этого проекта на инаугурации нового президента. «Вы об этом знаете лучше меня, я первый раз об этом слышу», — сказал он.

О поездке президента на лимузине проекта «Кортеж» 6 июля рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров. Он сообщил, что Путин протестировал автомобиль и остался им доволен. Однако позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что Путин не ездил на лимузине, поскольку тот еще находится на стадии прототипа. «Он [президент] трогался на нем, чуть-чуть проехался», — пояснил Песков.

Испытание президентом: как Путин тестировал метро, автомобили и поезда Еще 8 фото
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Проект «Кортеж» был запущен в 2014 году. Предполагаемые инвестиции в проект были оценены в 23–24 млрд руб. В рамках проекта планируется создать лимузин, седан, внедорожник и минивэн для перевозки высокопоставленных чиновников. В июне Мантуров сообщил, что первые машины «Кортеж» поступят в спецгараж в декабре 2017 года. К 2020 году планируется наладить выпуск до 5 тыс. автомобилей в год.

Теги: Владимир Путин , лимузин
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