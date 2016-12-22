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Директор Большого театра объяснил перенос балета Серебренникова
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Директор Большого театра объяснил перенос балета Серебренникова
Общество, 17:30
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Директор Большого театра объяснил перенос балета Серебренникова

Дата премьеры балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова перенесена из-за неготовности спектакля. Об этом на собрании сотрудников театра, записанном на видео, заявил директор Большого театра Владимир Урин.

На видео, опубликованное на YouTube 8 июля, обратило внимание издание Meduza. На записи Урин объясняет решение о переносе премьеры своим подчиненным. «Мы посмотрели, в каком состоянии готовности находится спектакль. Мы понимаем, что на сегодняшний день в том виде, в каком находится спектакль, показывать его на сцене Большого театра нельзя», — заявил он.

Он признал, что в этом виновато само руководство театра. «Мы немного не рассчитали масштабы этого спектакля и время, которое на него уходило», — пояснил он. По словам Урина, из-за плотного графика работа над спектаклем была начата достаточно поздно и театр не успеет решить за оставшееся время проблемы «репетиционного характера».

​Он уточнил, что премьера балета состоится через год, в сезоне 2018/2019, поскольку в следующем сезоне план спектаклей уже полностью сформирован. При этом он подчеркнул, что для театра этот спектакль является «очень важной» и «принципиальной» работой.

Ранее 8 июля стало известно, что Большой театр переносит премьеру балета «Нуреев», постановщиком которого является режиссер Кирилл Серебренников. Вместо него 11, 12, 13 и 14 июля зрителям будет показан балет «Дон Кихот».

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В конце мая в квартире Серебренникова и «Гоголь-центре», руководителем которого является режиссер, прошли обыски. Как объяснили в Следственном комитете, обыски связаны с делом о хищении около 200 млн руб. руководством «Седьмой студии», созданной Серебренниковым. Сам режиссер был допрошен по этому делу в качестве свидетеля.

Теги: Большой театр , балет , Кирилл Серебренников
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