Кремль заявил о «пробуксовке» в реализации минских соглашений

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в ходе рабочего завтрака на саммите G20 в Гамбурге российский лидер Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон констатировали «серьезную пробуксовку» в реализации минских соглашений, передает корреспондент РБК.

«Cостоялся обмен мнениями по тому, где мы собственно все находимся в плане украинского урегулирования», — сказал Песков в разговоре с журналистами. Участники встречи «не скрывают серьезного разочарования» в связи с «серьезной пробуксовкой», добавил он. Пресс-секретарь главы государства отметил, что ​«вместе с тем есть понимание [у участников встречи], что нужно идти дальше».

Песков также отметил, что «нужно готовить повестку дня очередного телефонного разговора в «нормандском формате». Об этом он сказал в ответ на вопрос журналистов, стоит ли ожидать изменений в урегулировании ситуации в Донбассе по итогам переговоров Путина с президентом США Дональдом Трампом и рабочего завтрака с Макроном и Меркель. «Нужно принять действенные меры, которые привели бы к прекращению огня, и обеспечить отвод тяжелых вооружений», — добавил пресс-секретарь российского президента. Он также подчеркнул, что по этим вопросам «есть полное взаимопонимание сторон».

Второй день саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге начался с рабочего завтрака, в котором приняли участие лидеры России, Германии и Франции. На встрече с российской стороны также присутствовали Дмитрий Песков и помощник российского президента Юрий Ушаков. На встрече участники обсудили ситуацию на Украине.

В первый день саммита Владимир Путин также обсудил тему минских договоренностей на встрече с президентом США Дональдом Трампом. В ходе переговоров стороны договорились, что Россия и США создадут канал, который позволит отслеживать соблюдения минских договоренностей.