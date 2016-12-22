МИД заявил о согласии Путина и Трампа ускорить назначение новых послов

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе первой встречи в рамках саммита «Двадцатки» в Гамбурге договорились ускорить процесс назначения новых послов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает «РИА Новости».

«Четвертая договоренность: условлено ускорить прохождение процедур, необходимых для назначения новых послов США в России и России в США», — заявил Лавров.

Встреча Путина и Трампа проходила за закрытыми дверями без присутствия прессы. Перед началом переговоров президент США сказал, что для него «большая честь» встретиться с российским коллегой. Трамп выразил надежду на позитивный результат встречи. Президент России отметил, что рад лично познакомиться с американским коллегой и также выразил надежду, что встреча принесет положительные результаты.

В начале июля стало известно о том, что посол США в России Джон Теффт покинет свой пост в начале осени. Об этом сообщила заместитель главы дипмиссии Линн Трейси на приеме в честь дня независимости США в посольстве страны в Москве. «Посол Теффт завершает свою миссию в России, он и его жена Мариэлла покинут Москву в начале осени», — заявила Трейси.

Посол США в России Сергей Кисляк вернется в Москву в июле. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник. Он не назвал точную дату приезда Кисляка. В начале февраля стало известно, что ключевым кандидатом на должность посла России в США является замглавы МИД России Анатолий Антонов. Об этом сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на четыре источника в российских госструктурах.

В мае кандидатуру Антонова внесли на рассмотрение в Госдуму. Близкий к Кремлю собеседник РБК подтвердил эту информацию. По словам собеседника РБК, процесс назначения нового посла в США затянулся из-за рассмотрения его кандидатуры на должность постпреда в ООН.

