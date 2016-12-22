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Песков рассказал о рукопожатии Путина и Трампа
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Песков рассказал о рукопожатии Путина и Трампа
Политика, 12:43
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Песков рассказал о рукопожатии Путина и Трампа
Несмотря на то, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина запланирована на вторую половину дня, они успели встретиться до начала саммита G20
Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обменялись рукопожатиями в кулуарах саммита «Двадцатки», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Путин и Трамп пожали друг другу руки в кулуарах саммита G20, подтвердили предстоящую встречу», — сообщил Песков.

Первая встреча президентов России и США пройдет в 16:45 мск. Согласно расписанию, она должна продлиться 1 час 15 минут. В повестке встречи — урегулирование украинского конфликта, тема взаимодействия Москвы и Вашингтона в Сирии. Как ранее заявлял госсекретарь США Рекс Тиллерсон, президенты обсудят вопрос «бесполетных зон», а также создание совместных механизмов безопасности.

Кризис доверия: какие вопросы будут решать лидеры «G-20» в Гамбурге
Политика

Владимир Путин прибыл в Гамбург в ночь на пятницу, во время саммита он будет жить в отеле Park Hyatt. Дональд Трамп прилетел в Германию в четверг и разместился в гостевом доме сената Гамбурга.

Первым мероприятием саммита станет неформальное заседание, в котором примут участие только лидеры G20. Они обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и борьбу с терроризмом. Лидеры стран «Двадцатки» также примут участие в двух рабочих мероприятиях, посвященных глобальному экономическому росту, климату и энергетике.

Как проходили первые встречи лидеров СССР и России с президентами США Еще 12 фото
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Автор: Лакстыгал Илья.
Теги: Владимир Путин , саммит G20 , Дональд Трамп
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В Гамбурге начался саммит «Двадцатки» Политика
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