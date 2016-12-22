Компания Касперского заявила о 4 тыс. заражений смартфонов новым вирусом

Новым вирусом, который незаметно для пользователя подписывает смартфоны на различные платные сервисы, были заражены около 4 тыс. устройств. Об этом сообщили эксперты «Лаборатории Касперского», передает «Интерфакс».

По словам специалистов, речь идет о «троянце» под названием Xafekopy. Он подписывает смартфоны на платные сервисы, либо кликая по ссылкам, либо с помощью отправки СМС.​

«В первом случае троянец способен даже обходить капчу — тест для распознавания человека или автоматической системы при вводе данных», — заявили в компании.

По данным экспертов, вирус был создан группой китайскоговорящих разработчиков. В «Лаборотории Касперского» отметили, что Xafekopy нацелен главным образом на пользователей в России и Индии. Именно на эти страны за последний месяц пришлось 61% и 25% всех атак.

В случае с Россией вирус может заходить ​на сайты четырех крупнейших операторов сотовой связи и получать подтверждение подписки на платные сервисы, добавили в компании.

Специалисты предупредили, что зараженные приложения распространяются через рекламные сети под видом полезных программ. Это делается для того, чтобы магазинам приложений и модераторам рекламных сетей было сложнее идентифицировать программу как вредоносную, считают эксперты.

Компания Group-IB, которая занимается предотвращением киберпреступлений, 6 июля предупредила пользователей смартфонов с операционной системой Android о новом «невидимом» вирусе. По данным экспертов компании, с помощью него через MMS хакеры воруют деньги с банковских карт.