Нацбанк Украины рассказал о последствиях кибератаки на банки

Компьютерные сети Национального банка Украины (НБУ) не пострадали во время кибератаки 27 июня 2017 года, отмечается в сообщении пресс-службы НБУ.

Замглавы департамента безопасности НБУ Антон Кудин пояснил, что как система электронных платежей НБУ, которой пользуются коммерческие банки, так и внутренняя компьютерная сеть регулятора всю прошедшую неделю работали в штатном режиме.

В то же время Кудин отметил, что от действий организаторов кибератаки пострадала треть всех банков Украины, что, по словам представителя НБУ, объясняется формальным отношением руководства ряда банков к организации системы управления информбезопасностью и выполнению требований НБУ.

Кудин подчеркнул, что в настоящее время пострадавшие от кибератаки банки уже минимизировали ее последствия и почти полностью восстановили работу в обычном режиме.