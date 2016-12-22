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Мэрия Москвы показала макеты будущих домов по программе реновации
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Мэрия Москвы показала макеты будущих домов по программе реновации
Реновация Москвы, 11:01
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Мэрия Москвы показала макеты будущих домов по программе реновации
Столичные власти представили макеты кварталов, которые должны появиться в Москве в рамках программы реновации. На них, в частности, показаны новые дома с детскими площадками и спортивные комплексы во дворах
Сергей Собянин осматривает шоу-румы квартир. Москва, ВДНХ (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Мэрия Москвы представила на Moscow Urban Forum (Московский урбанистический форум) шоу-рум программы реновации, передает корреспондент РБК.

Проект был представлен в одном из павильонов ВДНХ.

На фотографиях, выложенных посетителями шоу-рума в социальных сетях, изображены макеты будущих кварталов в реальном размере. Они представляют собой дома с детскими площадками и спортивными комплексами во дворах.

Как ранее сообщал глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин, пришедшие в шоу-рум смогут «посмотреть и своими руками потрогать» варианты квартир по программе реновации. Он подчеркивал, что показанные на ВДНХ квартиры будут точно такими же, как и в «реальных новых домах». «Соблюдены все детали отделки, вплоть до дверных ручек и электроплит», — уточнял Левкин.

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Закон о реновации в Москве 14 июня был принят Госдумой, а 28 июня одобрен Советом Федерации. Владимир Путин подписал закон 1 июля.

В начале мая мэрия Москвы опубликовала список из 4,5 тыс. домов, жители которых до 15 июня должны были проголосовать, включать ли их жилища в программу сноса. Согласно результатам опроса, которые были обнародованы 17 июня, по программе будет снесено 90% от изначально включенных в нее домов.

Авторы: Дарья Прунцева, Алексей Пастушин.
Теги: ВДНХ , реновация , снос хрущевок , макеты
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