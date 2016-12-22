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Полиция пришла с обыском в предвыборный штаб Алексея Навального в Орле
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Полиция пришла с обыском в предвыборный штаб Алексея Навального в Орле
Политика, 21:30
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Полиция пришла с обыском в предвыборный штаб Алексея Навального в Орле

В штабе Алексея Навального в Орле прошел обыск, полицейские изъяли шесть коробок с агитационными листовками, рассказал РБК координатор штаба Навального в Орловской области Виктор Зырянов.

«Только привезли коробки с листовками в штаб, и тут нагрянула полиция. Было порядка 10–15 сотрудников. Показали заявление неизвестного человека о том, что здесь находятся экстремистские материалы. Полиция описала коробки и уехала в отделение», — сказал Зырянов. Он добавил, что полицейские проводили обыск около часа. «Наши юристы готовят иск в суд. Мы считаем, что это незаконно», — добавил Зырянов.

В штаб пришли сотрудники и «некий майор», сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на сообщение в группе «ВКонтакте» «Команда Навального|Орёл».

Ранее днем 5 июля полиция заблокировала предвыборный штаб оппозиционера и главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в Новосибирске по сообщению о минировании.

Активисты собирались распространить 250 тыс. листовок, хранившихся в штабе. На данный момент полицейские покинули штаб. «Дождь» писал, что в результате проверки был изъят почти весь тираж газеты в поддержку Навального, а также листовки.

Теги: Орел , обыск , Алексей Навальный , предвыборный штаб
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