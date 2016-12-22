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Россия вошла в топ-10 стран с самой высокой кибербезопасностью
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Россия вошла в топ-10 стран с самой высокой кибербезопасностью
Технологии и медиа, 18:52
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Россия вошла в топ-10 стран с самой высокой кибербезопасностью

Россия вошла в список десяти стран мира с самой высокой степенью кибербезопасности. Об этом говорится в докладе ООН ​Global Cybersecurity Index 2017.

Россия заняла 10-е место в способности противостоять киберугрозам. Единственной страной, которая отвечает всем критериям защищенности от хакерских атак, в докладе назван Сингапур. В топ-10 кроме Сингапура также вошли США (2-е место), Малайзия (3-е место), Оман (4-е место), Эстония (5-е место), Маврикий (6-е место) и Австралия (7-е место). Грузия и Франция поделили 8-е место. Канада заняла 9-е место.

В докладе отмечается, что «богатство не обещает кибербезопасности». Это подтверждается наличием в рейтинге малых и развивающихся стран. Так, наиболее развитая в экономическом плане европейская страна — Германия — находится на 34-м месте в рейтинге.

Малые страны, такие как Андорра и Ватикан, также оказались в нижней половине рейтинга. Северная Корея заняла 57-е место. В конце списка оказалась Экваториальная Гвинея (195-е место), способности которой к защите от киберугроз признаны в докладе «нулевыми».

«Кибербезопасность — это экосистема, где законы, организации, навыки, кооперация и внедрение технологий должны находиться в гармонии», — указывается в исследовании. В докладе подчеркивается, что степень взаимозависимости в современном киберпространстве делает сведения о ключевых точках инфраструктуры, жизненно важных для соблюдения прав человека, общедоступными.

Первым и самым главным шагом для обеспечения кибербезопасности в докладе называется создание общей стратегии по борьбе с киберпреступлениями. Однако, как заключают в документе, почти половина стран мира таковой не имеет.

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Последней крупной кибератакой на данный момент является поражение вирусом Petya в конце июня. В результате сильнее всего пострадала Украина, где вирус парализовал работу сайтов правительства, работу банков, энергетики и транспорта, а также Россия, где жертвой стали сети «Роснефти» и Башнефти».

Крупнейшей мировой атакой на сегодняшний день является поражение вирусом WannaCry весной 2017 года. Тогда целью стали от 200 до 300 тыс. компьютеров по меньшей мере в 150 странах мира. Ущерб от атаки WannaCry оценивали в $1 млрд.

Теги: Россия , рейтинг , кибербезопасность
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