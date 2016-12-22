В Госдуме предложили разорвать дипотношения с Польшей из-за памятников

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов заявил, что Россия должна разорвать дипотношения с Польшей в связи с принятым в ней законом о сносе советских памятников. Об этом сообщает «РИА Новости».

Депутат подчеркнул, что Госдума должна «к концу дня принять решение»: «к вечеру разорвать дипломатические связи, отозвать посла своего (России в Польше. — РБК), польского прогнать, всякую торговлю в Польше закрыть», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что в Польше погибли 600 тыс. солдат Красной армии.

Сейм Польши одобрил поправки о сносе коммунистических памятников 22 июня. В течение года с момента вступления документа в силу в стране будут демонтированы памятники и монументы, пропагандирующие коммунизм. Исключение было сделано для кладбищ и объектов, имеющих культурную или научную ценность.

В российском МИДе польский законопроект назвали «позорным глумлением». «Не скрывается, что главный удар будет нанесен по монументам и другим памятным объектам, установленным в честь подвига Красной армии, освободившей Польшу от нацистского ига», — сказали во внешнеполитическом ведомстве. В МИДе добавили, что такие шаги могут привести к обострению в российско-польских отношениях.​