В Москве задержали организатора «Русского марша» Горского

Юрий Горский. Декабрь 2016 года (Фото: Виктор Березкин / ТАСС)

Организатор «Русского Марша», националист Юрий Горский задержан по подозрению в экстремизме. Об этом говорится в сообщении «Новой Оппозиции», которую возглавляет задержанный, поступившем в РБК.

Как сообщил пресс-секретарь Роман Ковалев, задержание произошло прямо у здания Мособлсуда, где шел апелляционный процесс над националистом Дмитрием Демушкиным.

Жена Юрия Горского в беседе с РБК сообщила, что оппозиционера везут в Следственный комитет. «Он приехал на суд к Демушкину, когда Юрий стоял у зала суда, к нему подошли люди, и сказали, что на него заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности)», — сообщила жена Юрия Горского Елена. По ее словам, в квартире Горского «будет обыск».

Позже Елена Горская уточнила, что оппозиционера сопровождают в УФСБ по Москве. «Его везут на Большой Кисельный переулок 13/15, повестку ему вручили около Мосгорсуда», — сказала она. По ее словам, «по какому эпизоду Юрий обвиняется, неизвестно».

Как сообщил сам Горский телеканалу «Дождь», задержание провели сотрудники ФСБ. Как объяснил Горский, дело заведено из-за первомайского шествия националистов на Октябрьском поле в Москве и лозунгов на нем. На шествии собравшиеся кричали «Украина — Майдан, Россия — Манежка, покрышки, баррикады, огонь» и «5.11.17 революция». Организатором шествия был Юрий Горский. Несмотря на то, что акция была согласована, полиция задержала Горского и направила его в ОВД «Щукино».

Хорошевский суд Москвы 3 мая арестовал Горского на трое суток и оштрафовал на тысячу рублей. Его признали виновным в повторном нарушении порядка при проведении публичного мероприятия и неповиновении требованию сотрудника полиции (ч. 8 ст. 20.2 и ст.19.3 КоАП соответственно).

Юрий Горский — лидер коалиции «Новая Оппозиция», националист, соратник оппозиционного активиста Юрия Мальцева. В апреле у Мальцева в его доме в Саратове прошли обыски, а сам он был задержан. Дверь в его квартиру была взломана. В тот же день Мальцев получил ​15 суток за неповиновение сотрудникам полиции во время протестной акции, которая проходила 26 марта в Москве.

13 июня Мальцев был арестован Замоскворецким судом Москвы на 10 суток за неповиновение сотрудникам полиции во время несанкционированной акции оппозиции 12 июня. Мальцев покинул Россию, узнав, что правоохранительные органы планируют его задержание.