МИД опроверг бездействие России в деле пленного разведчика на Украине

Россия активно занимается судьбой задержанного на Украине россиянина Виктора Агеева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

По словам Захаровой, МИД «обратил внимание на публикации в СМИ о том, что Министерство иностранных дел якобы не занимается судьбой Агеева». Она также сообщила, что на эту тему появляются «заявления ряда общественных деятелей и политиков», в том числе от представителей партии «Яблоко».

«Это не соответствует действительности. Российское посольство в Киеве активно занимается судьбой задержанного на Украине российского гражданина Агеева», — заявила Захарова.

Русская служба Би-би-си 27 июня сообщила о пленении СБУ под Луганском 22-летнего российского «контрактника» Виктора Агеева. По данным издания, россиянин был задержан 24 июня после боя между украинскими военными и формированиями самопровозглашенной ЛНР.

В Минобороны России заявили, что Агеев не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах России. Там отметили, что он уволился в запас весной 2016 года после срочной службы.

Министерство обороны Украины заявило о возможности переговоров по обмену Виктора Агеева после завершения следственных мероприятий.