СПЧ предложил руководству МГЮА демонтировать мемориальную доску Сталину

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов призвал ректора ​Московской государственной юридической академии (МГЮА) Виктора Блажеева демонтировать мемориальную доску в честь Иосифа Сталина. Письмо Федотова было опубликовано на сайте СПЧ.

Федотов заявил, что Совет «с большим недоумением» узнал о появлении в здании МГЮА мемориальной доски Сталину. Глава СПЧ выразил надежду, что «руководство МГЮА оперативно исправит сделанную ошибку, воспринятую немалым числом людей как попытку ресталинизации».

Глава СПЧ также раскритиковал обоснование установки доски Сталину постановлением Совета министров РСФСР «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» 1960 года, отметив, что «правоприменение всех забытых постановлений, законов и указов превратилось бы в сплошной хаос».

Ранее сообщалось, что с критикой установки мемориальной доски Сталину в здании МГЮА выступил адвокат и завкафедры адвокатуры и нотариата МГЮА Анатолий Кучерена. В связи с установкой доски о своем решении покинуть МГЮА заявил адвокат, вице-президент Федеральной палаты адвокатов Генри Резник, а также профессора ВШЭ, преподававшие в вузе. Полномочный представитель правительства России в Конституционном суде Михаил Барщевский выразил солидарность с позицией Генри Резника.Также, как сообщал ТАСС, против установки доски Сталину выступил ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Кремль, в свою очередь, призвал «адекватно воспринимать» установку доски в честь Сталина.

Памятная доска Иосифу Сталину была установлена в главном зале МГЮА в честь его выступления в здании в 1924 году. На портале Change.org 24 июня была опубликована петиция с призывом к демонтажу мемориальной доски (собрано 13 382 подписи по состоянию на 21:36 мск 4 июля). Руководство МГЮА объяснило установку доски исполнением постановления Совета министров РСФСР 1960 года «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР», где данная доска указана в списке памятников. Постановление, по мнению администрации вуза, на сегодняшний день является действующим.