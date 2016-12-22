Паромная переправа в Керчи возобновила работу после шторма

Паромы на переправе в Керчинском проливе, разделяющем полуостров Крым и материковую часть России, возобновили работу после трех часов простоя из-за сильного ветра. Об этом сообщается на сайте компании «Морская дирекция», осуществляющей перевозку паромами.

Ранее на сайте компании появилось штормовое предупреждение. В сообщении указывалось, что днем 4 июля погода ухудшится, скорость ветра будет достигать 17–20 м/с. Компания предупредила о возможной приостановке работы Керченской паромной переправы и рекомендовала пассажирам заранее планировать свои поездки.

В связи со штормом переправа была закрыта. Региональное МЧС 4 июля также объявило штормовое предупреждение в Симферополе из-за прогнозируемых ливней с градом, грозой и шквалистым ветром с порывами до 20–25 м/с. В ведомстве рекомендовали не посещать переправу до улучшения погоды.

Керченская паромная переправа — единственная автотранспортная артерия между Крымом и материковой частью России. По данным на август 2016 года, с помощью паромной переправы было перевезено более 58 тыс. пассажиров и более 17 тыс. автомобилей.