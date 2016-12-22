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ФАС возбудила дело в отношении «Дикси» после жалобы «Мортадель»
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ФАС возбудила дело в отношении «Дикси» после жалобы «Мортадель»
Бизнес, 11:13
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ФАС возбудила дело в отношении «Дикси» после жалобы «Мортадель»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении одного из крупнейших российских ретейлеров ГК «Дикси». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФАС.

ФАС подозревает «Дикси» в том, что компания навязывала поставщику условия, запрещенные законом «О торговле», и ограничивала доступ на товарный рынок. Первое заседание по делу пройдет в конце июля, приводятся в сообщении слова заместителя руководителя ФАС России Андрея Кашеварова. Как отмечается в сообщении, дело возбуждено после жалобы производителя мясных изделий «Мортадель».

О конфликте между ретейлером и «Мортадель» РБК написал в начале марта. Тогда «Мортадель» направила в «Дикси» письмо с требованием вернуть 104 млн руб. за так называемый «лжемаркетинг», то есть неоказанные маркетинговые услуги. После этого компании подали обоюдные жалобы ФАС.

«Мы считаем недопустимым навязывание со стороны торговых сетей экономически невыгодных условий договоров поставщикам и производителям, в том числе услуг, связанных с продвижением товаров», — приводится в сообщении цитата заместителя руководителя ФАС России Андрея Кашеварова.

Теги: Закон о торговле , «Дикси» , Федеральная антимонопольная служба
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