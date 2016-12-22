Банк из первой сотни закрыл часть отделений

Столичный Межтопэнергобанк, столкнувшийся с проблемами в обслуживании клиентов и объявивший о нехватке ликвидности, закрыл часть отделений, другие офисы банка работают в консультационном режиме. Об этом говорится в сообщении на сайте кредитной организации.

Таким образом, офисы в Нижнем Новгороде, Балашихе и Ивантеевке работают до 12:00 по местному времени. Все столичные офисы, отделения в Новосибирске, Бийске, Брянске, Владимире, Волжском, Калуге, Кемерове, Красноярске, Новокузнецке, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Реутове, Рязани, Тамбове, Твери работают до 13:00. Подразделение на проспекте Ленина, 66 в Челябинске и офис в Белгороде работают до 15:00.

В обычном режиме работают отделения в Самаре, Тюмени, Курске, в Жуковском на улице Дугина, в Подольске в Парадном проезде, операционная касса на Пятницком шоссе в Московской области.

В работающих отделениях клиенты могут получить справки о состоянии счетов, операциях по счетам, выписки, «а также осуществить внутрибанковские безналичные переводы и совершить приходные операции, в том числе для погашения кредитов».

По информации кредитной организации, сведения о порядке предъявления требований, действиях клиентов для получения средств, находящихся на счетах, вкладах и картах, будут опубликованы на сайте банка в ближайшее время.

С 3 июля Межтопэнергобанк приостановил обслуживание юридических и физических лиц из-за нехватки доступной ликвидности. Банкоматы работают в информационном режиме, клиенты могут получить сведения об осуществленных операциях и остатках на счетах.

Ряд СМИ 29 и 30 июня сообщили, что в столичном филиале Межтопэнергобанка из-за паники контрагентов и компьютерного сбоя приостановлено обслуживание клиентов.

В пресс-службе банка РБК тогда пояснили, что на фоне резкого роста числа обращений клиентов возникли «технические сложности в работе программного обеспечения банка».

Тогда же «Интерфакс», ссылаясь на свои источники, сообщил, что кредитная организация приостановила обслуживание физических и юридических лиц по всей сети. Представитель новосибирского филиала Межтопэнергобанка рассказал агентству, что расчеты приостановлены из-за нехватки наличных денег в банке.

В официальном обращении Межтопэнергобанка к клиентам говорится, что «финансовое состояние компании действительно стало менее стабильным — главным образом из-за негативной ситуации на строительном рынке».

По информации кредитной организации, на финансовое положение повлияло распространение третьими лицами негативной информации о финансовом состоянии банка. Это спровоцировало резкий рост числа обращений клиентов с платежными требованиями. На этом фоне возросла нагрузка на информационные системы, которым не удалось обработать критический объем запросов.

При этом Межтопэнергобанк до 2 июля продолжал обслуживание клиентов в офисах через систему «Клиент-банк», также работали банкоматы.

Представители кредитной организации отметили, что все оставшиеся на счетах средства в полном объеме отображаются в информационных системах, балансе, обязательных реестрах, но «возможность воспользоваться ими в настоящий момент затруднена».

Межтопэнергобанк подчеркивает, что является участником системы страхования вкладов и обеспечил страхование вкладов физлиц и индивидуальных предпринимателей в объеме, определенном законодательством.