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Полиция заявила о 18 жертвах ДТП с автобусом в Баварии
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Полиция заявила о 18 жертвах ДТП с автобусом в Баварии
Общество, 17:00
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Полиция заявила о 18 жертвах ДТП с автобусом в Баварии

В результате аварии с автобусом в Баварии погибли 18 человек, сообщает полиция Верхней Франконии в своем Twitter.

Ранее министр транспорта и инфраструктуры Германии Александр Дорнбриндт сообщил, что из сгоревшего автобуса извлечены тела 11 человек, пишет Stuttgarter Zeitung. По его словам, судьба семерых остается неизвестной.

Дорнбриндт добавил, что 30 человек получили ранения, двое из них — тяжелые. Ранее местная полиция сообщала о 31 пострадавшем.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил о большом количестве погибших в ДТП с автобусом в Баварии, пишет Deutsche Welle. По его словам, канцлер Германии Ангела Меркель «узнала об этом с большим беспокойством». ​Зайберт выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

ДТП произошло утром 3 июля на трассе А9, соединяющей Берлин с Мюнхеном, в районе населенного пункта Мюнхберг. Автобус, в котором, по предварительным данным, находились 46 туристов из Саксонии и два водителя, врезался во впереди идущий грузовик. В результате ДТП автобус полностью сгорел. На место выехала полиция и спасатели, часть шоссе, на котором произошла авария, перекрыли.

Атташе генерального консульства России в Мюнхене Валентин Сазонов сообщил РБК, что в ведомстве не располагают данными о россиянах, которые могли находиться в автобусе. Он добавил, что диппредставительство находится в контакте с местной полицией.

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко также подтвердил РБК, что информация о находившихся в автобусе россиянах не поступала. «Совершенно точно, что организованных туристов из России там нет», — сказал он.

Теги: ФРГ , ДТП , Бавария
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