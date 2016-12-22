ВТБ выставил на продаже сразу шесть гостиниц в Москве

Еще один фигурант «дела резиденции Путина» пошел на сделку со следствием

Банк «Премьер кредит» ввел ограничения на выдачу вкладов

Машкова не пустили в Одессу на съемки «Ликвидации»

Жители Клина перекрыли Ленинградское шоссе из-за проблем с горячей водой

Российско-китайский инвестфонд купил долю в онлайн-продавце стали

Росавтодор расторг контракт по трассе «Кавказ» с компанией Магомедова

Полиция заявила о 18 жертвах ДТП с автобусом в Баварии

Бюджетные инвестиции в энергообъекты к ЧМ-2018 снизили до 5,8 млрд руб.

Страховщики оценили предварительный ущерб от ливня в Москве в 29 млн руб.

Закон о сносе пятиэтажек обжаловали в Конституционном суде

Рейс из Антальи в Москву задержали из-за попадания птицы в самолет

На чиновника в Кузбассе завели два дела из-за драки с соседями

«Газпром нефть» купила четверть акций «дочки» испанской Repsol

Прокуратура прокомментировала изъятие подмосковной квартиры у военного

Кремль рассказал о поиске «окна» для встречи Путина и Трампа на G20

На пересекшего во сне границу России финского яхтсмена завели дело

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Обвиняемого Международным уголовным судом президента пригласили в Москву

В ходе визита Си Цзиньпина будет подписано 40 соглашений

Легионер «Спартака» пропустит матч за Суперкубок России

Дореволюционный доходный дом выставили на аукцион за 700 млн руб.

Гидрометцентр опроверг прогнозы об отсутствии лета в Центральной России

«Роснефть» восстановила работу АЗС после кибератаки 27 июня

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Эксперты Reuters понизили оценку роста российской экономики

Следствие по делу о гибели «пьяного» мальчика в ДТП завершено

Сотрудницу ООН обокрали в Петербурге на 1,4 млн руб.

«Яблоко» попросило у Гребенщикова право использовать песню «Поезд в огне»

Митинг «За свободный интернет» перенесли на 16 июля