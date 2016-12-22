CNN назвал темы разговора Трампа и Путина в Гамбурге

Президент США Дональд Трамп планирует сосредоточиться на обсуждении ситуации в Сирии и на Украине во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Гамбурге, сообщает CNN со ссылкой на двух представителей администрации.

В Совете по национальной безопасности США не думают, что Трамп намерен затронуть темы вмешательства России в избирательную кампанию 2016 года или снятия санкций, сообщили телеканалу собеседники в администрации президента США и источник, близкий к Белому дому. Вместо этого он, вероятно, вызовет Путина на разговор о поддержке Россией президента Сирии Башара Асада и будет задавать вопросы о ситуации на Украине.

Собеседники телеканала отмечают, что многое зависит от того, как сложатся личные отношения президентов двух стран — ранее они не виделись. По словам собеседников издания, которые принимали участие в подготовке встречи, Трамп по-прежнему ищет пути для сотрудничества с Москвой, желая сосредоточиться на тех областях международной политики, где Россия и США могут вести совместную работу.

Саммит G20, «на полях» которого должна состояться встреча Путина и Трампа, пройдет в Гамбурге 7 и 8 июля. По сообщениям пресс-службы Белого дома и МИД России, повестка этой встречи не определена.

Встреча пройдет на фоне обострения отношений двух стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Москва уже «теряет терпение» из-за того, что вопрос о возвращении дипломатических дач в Нью-Йорке и Мэриленде, закрытых во время правления Барака Обамы в декабре 2016 года одновременно с расширением антироссийского санкционного списка США, до сих пор не решен.

В российском внешнеполитическом ведомстве также считают, что внутриполитическая борьба в США мешает улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном.

Издание The Guardian ранее сообщило, что Трамп поручил своим советникам подготовить список уступок, на которые США могут пойти ради достижения этой цели. Среди предложенных президенту решений — возвращение дипломатических дач.