Трамп и Абэ договорились об усилении давления на КНДР

В ходе телефонных переговоров президент США Дональд Трамп и японский премьер Синдзо Абэ договорились усилить давление на КНДР. Об этом рассказал заместитель генсека правительства Японии Коити Хагиуда, сообщает японское издание Mainichi.

Переговоры прошли в рамках подготовки саммита G-20 в Гамбурге. Лидеры двух стран договорились о трехсторонней встрече во время саммита с участием главы Южной Кореи Чжэ Ин Муна. Премьер Японии кроме того поблагодарил Дональда Трампа за введение новых санкций против Северной Кореи и лиц, заподозренных в участии в финансовых схемах с Пхеньяном.

Ранее, 30 июня Дональд Трамп провел встречу с лидером Южной Кореи Чжэ Ин Муном в Вашингтоне. По итогам переговоров американский президент заявил, что у США «иссякло терпение» в отношении КНДР, а северокорейская ядерная программа требует «решительного ответа».