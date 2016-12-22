Заместитель Тиллерсона 3 июля встретится с послом России в США

Заместитель госсекретаря США Томас Шэннон 3 июля встретится с послом России в США Сергеем Кисляком. Об этом свидетельствует опубликованное на сайте Госдепа расписание.

Встреча дипломатов пройдет в формате рабочего обеда в 12:00 в Вашингтоне (19:00 мск). Раскрывать повестку встречи Госдеп не стал.

Ранее, 21 июня российский МИД отменил встречу замминистра Сергея Рябкова с Томасом Шэнноном в качестве ответа на введенные Вашингтоном санкции. Визит Шэннона в Москву ожидался 23 июня. На переговорах в Москве Шэннон был должен обсудить ключевые противоречия в отношения двух стран.

До этого, 8 мая, Шэннон встречался с Рябковым в Нью-Йорке. Тогда их переговоры прошли в преддверии визита главы МИД России Сергея Лаврова в США и его встречи с госсекретарем Рексом Тиллерсоном и президентом Дональдом Трампом.