Встреча Эрдогана с Шойгу пройдет в Стамбуле 2 июня

Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой Минобороны России Сергеем Шойгу состоится в Стамбуле 2 июля. Об этом передает пресс-служба турецкого лидера.
Встреча пройдет в резиденции Тарабья в 15:00. Подробности не сообщаются.
О возможной встрече президента России Владимира Путина со своим турецким коллегой на полях саммита G20, который пройдет 7 и 8 июля в немецком Гамбурге, заявлял «РИА Новости» 30 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В тот же день Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Сирии и будущие контакты.
За день до этого министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что немецкие власти запретят президенту Турции выступать перед сторонниками на саммите G20. По словам главы МИД Германии, если Эрдоган выступит на саммите G20 «для поддержки безопасности» может не хватить сил полиции. Габриэль считает «неуместным» выступление турецкого лидера из-за разногласий Анкары и Берлина и грядущих выборов в парламент ФРГ.
По мнению представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта, заявления Габриэля согласованы с канцлером Ангелой Меркель и являются «позицией правительства».