В Сирии в результате обстрелов городов погибли четыре человека

Четыре мирных жителя погибли и еще 35 пострадали в результате минометных обстрелов сирийских городов боевиками запрещенных террористических организаций «Исламское государство» (ИГ) и «Джебхат ан-Нусра». Об этом сообщает агентство САНА.
По данным агентства, боевики обстреляли пригороды Дамаска и населенные пункты Кунейтра, Хомс и Дераа.
В столице Казахстана Астане 4 мая представители делегаций из России, Турции и Ирана подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. В зоны входят провинция Идлиб, а также части провинций Латакия, Хама, Алеппо, Хомс, Восточная Гута (пригород Дамаска) и в районе города Дераа.
Российские Военно-космические силы (ВКС) с 1 мая прекратили боевые вылеты в зонах деэскалации. начальник Главного оперативного управления Генштаба России Сергей Рудской тогда сообщал, что в дальнейшем количество зон деэскалации может быть увеличено.