Трамп обсудил с Эрдоганом ситуацию вокруг Катара

Президент США ​Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ряд вопросов, в том числе способы разрешения конфликта Катара со странами Персидского залива. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Вместе с тем «страны должны бороться с финансированием терроризма и с экстремистской идеологией», говорится в сообщении. В ходе разговора Трамп подчеркнул необходимость для всех союзников США «активизировать свои усилия по борьбе с терроризмом и экстремизмом во всех его формах», отметили в Белом доме.

В середине июня десять стран — ОАЭ, Египет, Ливия, Йемен, Бахрейн, Саудовская Аравия, Маврикий, Мавритания, Коморские Острова и Мальдивская Республика — разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив страну в том, что она поддерживает экстремистов, в том числе из группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Впоследствии Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Бахрейн направили Катару список требований для восстановления дипломатических отношений, сообщало Associated Press. Страны потребовали разорвать дипотношения Катара с Ираном, выслать из страны всех членов элитного спецподразделения иранской армии (Корпус стражей исламской революции, КСИР) и закрыть турецкую военную базу.

Реджеп Эрдоган требование закрыть турецкую военную базу назвал «неуважительным». Он также «предложил развернуть турецкую военную базу на территории Саудовской Аравии».

МИД Катара, в свою очередь, такие требования назвал «нереалистичными». Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на переговорах с главой МИД Катара Мухаммадом бен Абдуррахманом Аль Тани в Вашингтоне также высказал мнение, что требования арабских стран к Катару являются «сложно реализуемыми».

Накануне, 29 июня, Катар заявил о готовности к урегулированию кризиса дипотношений со странами Персидского залива и обсудению с ними «разумных мер». Аль Тани также отмечал, что Катар «имеет хорошие показатели по борьбе с терроризмом» и «не поддерживает» террористические и экстремистские группировки.