Пьяный пассажир устроил драку на авиарейсе Москва — Анталья

Пьяный пассажир, который летел из Москвы в Анталью (Турция) вместе с семьей и друзьями, устроил драку в самолете. Драка продолжалась час. По словам товарищей, мужчина сильно нервничал из-за того, что впервые выезжал за границу, передает ТАСС с места событий.

По данным агентства, командир авиалайнера, который принадлежал авиакомпании Red Wings, просил мужчину успокоиться и «не портить отдых семье и друзьям». Он также предупреждал об обязательном соблюдении правил безопасности как во время полета, так и во время посадки.

Стюарды и пассажиры, которые так и не смогли успокоить нарушителя, связали его. Экипаж лайнера еще во время полета связался с диспетчерами аэропорта Антальи и вызвал полицию, которая по прибытии самолета в воздушную гавань Турции забрала пассажира.

Закон об уголовной ответственности за нарушение правил безопасности на транспорте 4 апреля подписал президент России Владимир Путин. Согласно новому закону, в действующую ст. 213 УК РФ (хулиганство) внесли пункт, согласно которому будут наказывать за хулиганские действия «на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном, а также любом ином транспорте общего пользования».

За хулиганство предусмотрены штрафы в сумме от 150 тыс. до 300 тыс. руб. либо ограничение или лишение свободы до двух лет. УК дополнили ст. 2671 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). Согласно ей, введена ответственность за «совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств».

В июне прошлого года генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев предложил усилить ответственность для пассажиров, которые устраивают дебош на борту самолетов. Соответствующее письмо он направил президенту России. В письме, по его словам, он предложил ввести уголовную ответственность за нанесение телесных повреждений бортпроводникам и пассажирам, увеличить штрафы за оскорбление персонала и пассажиров.

Другой мерой, по мнению Савельева, является предоставление возможности бортпроводникам сковывать дебоширов пластиковыми наручниками или специальными ремнями. Также он предложил ввести черные списки пассажиров, которые нарушают спокойствие на борту.

Глава «Аэрофлота» заявил, что у авиакомпании есть список из 3 тыс. нарушителей, но авиаперевозчик пока не может отказать им в продаже билетов.